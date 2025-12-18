Partenza cauta per le Borse europee, occhi puntati su BCE e BOE

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.
Occhi degli investitori puntati sulle decisioni delle banche centrali
: oggi sono attese quelle di BCE
e della Bank of England
, mentre domani sarà la volta della Bank of Japan
. Tre incontri e tre visioni (e decisioni) diverse ed anche opposte da parte dei responsabili della politica monetaria, in risposta alle differenti condizioni economiche e alle prospettive di inflazione
. E proprio sulle prospettive del 2026 si giocherà il futuro della politica monetaria
, mentre il 2025 si avvia a conclusione.
Partenza lanciata per Prysmian che guida il listino principale di Piazza Affari. Bene anche Campari dopo l'annuncio
della cessione dei marchi Averna e Zedda Piras alla società italiana Illva Saronno Holding, per un corrispettivo complessivo di 100 milioni di euro. Tra le Mid Cap, partenza positiva per OVS
dopo la pubblicazione dei conti
mentre viaggia sui livelli della vigilia Acea che ha presentato
un’offerta vincolante accettata da Algebris Investments per l’acquisizione fino al 100% del capitale di Aquanexa.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,97%, a 56,48 dollari per barile.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +72 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,50%. Tra le principali Borse europee
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità.
Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 46.849 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,19%); sulla stessa linea, senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,19%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Prysmian
(+1,95%), Buzzi
(+0,97%), Banca MPS
(+0,89%) e Banca Popolare di Sondrio
(+0,74%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -1,40%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, OVS
(+7,22%), Sanlorenzo
(+0,85%), Banca Generali
(+0,80%) e Ascopiave
(+0,78%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Comer Industries
, che continua la seduta con -0,91%.
Discesa modesta per Carel Industries
, che cede un piccolo -0,82%.
Pensosa Danieli
, con un calo frazionale dello 0,79%.
Tentenna Pirelli
, con un modesto ribasso dello 0,65%.