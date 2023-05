Enel, Starace: disponibile a dare una mano per transizione post-assemblea

Enel

(Teleborsa) - L'amministratore delegato uscente di, ha dichiarato cheverso un nuovo management, ribadendo di non essere disponibile per un altro mandato. "Non sono dietro a nessuna lista, non voglio fare l'AD, dico solo che- ha detto a Repubblica - Con un tempo limitato e con dei paletti".Starace ha spiegato che si tratterebbe di "non più di un mese, quel periodo che in passato è sempre trascorso per un passaggio di consegne. I paletti sono ovviamente l'ordinaria amministrazione perché la società possa avere quel minimo di continuità di cui ha bisogno una struttura così complessa. Del resto, mi rendo disponibile, ove ce ne fosse bisogno, proprio perché".A una domanda se i fondi gli hanno chiesto di fare il candidato AD nel caso di loro vittoria, ha replicato: "Non me lo hanno mai chiesto, perché. Vedo che si fa fatica ad accettarlo ma continuerò a ripeterlo".