Piazza Affari positiva con rally UniCredit, soffre Stellantis

(Teleborsa) -. Si registra infatti ildi, che ha migliorato la guidance 2023 dopo un primo trimestre record, con l'AD Andrea Orcel che ha rilanciato l'impegno ai buyback, ritenuti più efficaci dell'M&A in questo momento. Inanche, dopo che è emerso che Francesco Gaetano Caltagirone ha aumentato la sua partecipazione al 9,9%.invece, nonostante abbia registrato un aumento del 14% dei ricavi netti nel primo trimestre grazie soprattutto alle maggiori consegne.Allargando lo sguardo all'ha più che raddoppiato l'utile nel primo trimestre 2023 con la vendita di Bank of the West, mentreha registrato un utile sopra le attese nello stesso periodo.Sul fronte macroeconomico, l' ha comunicato che a marzo 2023, rispetto al mese precedente, si è registrato un, associato alla diminuzione dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi.Gli investitori sono comunque in attesa dell'esito della, che dovrebbe concludersi con un altro rialzo di 25 punti base e tassi dei fed funds a 5,25%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,104. L'è sostanzialmente stabile su 2.016,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,83%, scendendo fino a 70,35 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +191 punti base, con il rendimento delche si attesta al 4,13%.avanza dello 0,57%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,27%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,71%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.910 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,99%. Poco sopra la parità il(+0,49%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,61%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,59%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,77%. Ben impostata, che mostra un incremento del 3,32%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,69%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,98%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,69%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,63%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.del FTSE MidCap,(+3,69%),(+2,16%),(+2,02%) e(+1,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,09%.scende dell'1,96%. Calo deciso per, che segna un -1,88%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,72%.