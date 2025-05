Mercati europei cauti. Tonica Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, che in settimana hanno beneficiato della notizia di una tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti. Ora gli investitori restano in attesa di ulteriori dettagli sui negoziati., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 3.183 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,79%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 62,41 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%.avanza dello 0,30%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,59%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,42%.Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,59%, continuando la scia rialzista evidenziata da sette guadagni consecutivi, innescata l'8 di questo mese; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 43.090 punti.Poco sopra la parità il(+0,6%); con analoga direzione, positivo il(+0,82%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 5,64%.Ben impostata, che mostra un incremento del 3,40%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,20%.In luce, con un ampio progresso del 2,47%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,35%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,05%.Tentenna, che cede lo 0,88%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.di Milano,(+10,66%),(+7,02%),(+5,51%) e(+4,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,18%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,31%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,20%.