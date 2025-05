In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sulle preoccupazioni per la proposta di legge sul taglio delle tasse che minaccia di aumentare il deficit degli Stati Uniti e che hanno fatto impennare i rendimenti dei Treasury statunitensi. Sulla borsa milanese occhi puntati su. Protagonista ancora il risiko bancario, dopo chealla luce dell'incertezza generata dalla decisione governativa in materia di Golden Power.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,131. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 60,6 dollari per barile, con un ribasso dell'1,58%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +97 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,58%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,53%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,64%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,72%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,70%, scambiando a 42.710 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,13%),(+0,92%),(+0,84%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,05%.Tentenna, che cede l'1,34%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,20%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,03%.Tra i(+4,12%),(+1,73%),(+1,50%) e(+1,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,33%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,59%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,43%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,25%.Tra ledi maggior peso:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,5%; preced. 4,3%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 48,7 punti)10:00: Indice IFO (atteso 87,4 punti; preced. 86,9 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 49 punti)10:00: PMI servizi (atteso 50,4 punti; preced. 50,1 punti).