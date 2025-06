Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee: penalizzati auto e lusso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -per le principali, che avviano gli scambi in rosso, in scia alle rinnovate tensioni commerciali. Giornata "no" anche per il, con scambi al lumicino per laA deprimere il sentiment dei mercati, inclusa l'Asia, sono le, che ha accusato la Cina di aver violato l'accordo raggiunto qualche tempo fa, ottenendo una immediata smentita. Trump ha anche annunciato ildal 25% al 50%, con, mentre si guarda alla riunione della BCE in settimana.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,61%. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo dell'1,92%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,43%), che raggiunge 62,27 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +95 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,46%.tentenna, che cede lo 0,63%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,25%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,85%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,27%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,30%, scambiando a 42.441 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,62%; con analoga direzione, in ribasso il(-0,83%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,25%),(+2,06%),(+0,93%) e(+0,80%).Le più forti vendite sul settore automotive, conche prosegue le contrattazioni a -3,96% e, che presenta un netto svantaggio del 3,61%.In rosso anche il lusso, conche evidenzia un deciso ribasso del 2,81%.In rosso, che scende del 2,22%.Tra i(+6,73%),(+2,30%),(+1,70%) e(+1,33%).La peggiore performance anche in questo caso è per il lusso, conche arretra del 2,71%.scende del 2,33%.Calo deciso per, che segna un -2,1%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,04%.