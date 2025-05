Piazza Affari un passo avanti alle altre Borse europee che procedono caute

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre lariesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.Dopo il rally innescato, a inizio settimana, dall'accordo USA-Cina sul commercio,, che stanno fluendo copiosamente in Europa, mentredei principali indici europei.Sul fornte macro,: quellaha rallentato al 2,3%, facendo meglio del cnsensus (2,4%), mentre quellaconferma una frenata al 2,1% e quellaal 2,2%, entrambe in linea con le attese.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,119. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,46%.Invariato lo, che si posiziona a +98 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,62%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,13%, resta vicino alla parità(-0,07%), e tentenna, che cede lo 0,39%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 40.105 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 42.520 punti. Senza direzione il(-0,07%); in lieve ribasso il(-0,32%).di Piazza Affari, bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,35%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,86%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,84%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,83%.La peggiore performance è quella di, che cede l'1,80%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,45%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,37%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,27%.Tra i(+1,83%), che festeggia il rinnovo della sponsorship con Jeep.Bene anche(+1,78%),(+1,76%) e(+1,44%).Fra i più forti ribassi, che continua la seduta con -2,85%.Prestazione negativa di, che scende del 2,23%.arretra del 2,16%.Calo deciso per, che segna un -2,05%.