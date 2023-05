Trasporto aereo: da scioperi in Francia "impatto fortemente negativo" per Continente europeo

(Teleborsa) - Tra ilci sono staticon scioperi dei(e, in minima parte, in Germania), che hanno impattato oltre 10 milioni di passeggeri, interessando circa 237.000 voli. In ognuno di questidi sciopero:secondo i loro piani a causa delle cancellazioni. Le compagnie aeree hanno sostenuto mediamente spese addizionali per le cancellazioni ritardi, Si sono bruciate 386 tonnellate aggiuntive di carburante e sono state emesse 1.200 tonnellate in più di CO2 a causa delle diversioni di rotta.E' quanto emerge da un recente dossier pubblicato da Eurocontrol dal quale emerge che i disagi purtroppo non sono terminati, visto il perdurare delle azioni di sciopero.L’impatto degli scioperi è ovviamente rilevante in Francia, ma produce gravi effetti in tutto il continente europeo compromettendo il diritto alla mobilità dei cittadini. Per quanto riguarda l’Italia, ogni giorno di sciopero dei controllori di volo francesi ha fatto registrare una media di 24 cancellazioni di voli e 152 ritardi alla partenza. Non si può però restare indifferenti al fatto che la maggior parte dei voli impattati dagli scioperi francesi hanno riguardato voli che non erano diretti in Francia, ma si limitavano a sorvolarla.In un contesto del genere, IBAR – come le sue consorelle negli altri Stati europei -, chiede che la Francia, in linea con quanto già accade in Italia e Spagna, adotti delle misure legislative a protezione dei sorvoli, includendo questi ultimi tra i servizi minimi essenziali."È necessario e urgente che anche in Francia si attui una politica a tutela della regolarità dei sorvoli e che, nel rispetto delle prerogative costituzionali,", afferma Flavio Ghiringhelli Presidente di IBAR.Anche AICALF, l’associazione italiana delle compagnie aeree low fare, chiede alle istituzioni italiane di portare all’attenzione di Bruxelles e del governo francese il problema. “Chiediamo che il Governo italiano si faccia portavoce del settore aereo nel rappresentare a Bruxelles e con le proprie controparti francesi la necessità di salvaguardare la mobilità dei cittadini europei garantendo che sia consentito il sorvolo dello spazio aereo francese in occasione degli scioperi dei controllori di volo, come del resto accade normalmente in occasione degli scioperi in altri paesi europei, tra cui l’Italia”, aggiungeNeopresidente di AICALF.