BCE, Lagarde: varietà di visioni in Consiglio, ma concordi che c'è ancora strada da fare

(Teleborsa) - "Nella riunione odierna ci sono state una varietà di visioni, ma". Lo ha affermato, nella conferenza stampa che ha seguito la decisione di alzare i tassi di ulteriori 25 punti base . Quello di Francoforte "è un percorso e non siamo ancora arrivati alla fine", ha suggerito in un altro passaggio, ripetendo che "ci sono state diverse visioni, con alcuni membri che hanno suggerito un aumento di 50 punti base, ma, quindi questo è un hiking journey e continuerà ad essere tale".Lagarde ha parlato di un "" all'interno del Consiglio direttivo, con i banchieri centrali "determinati a combattere l'inflazione e farla ritornare all'obiettivo, e abbiamo concluso che". I membri sono stati "concentrati sui dati che sono stati oggetto di analisi, come quelli sui prestiti di questa settimana".L'atto di bilanciamento all'intero della discussione, che "ha ricevuto un supporto quasi unanime", è stato "basato sul metodo, i dati, la comprensione che dove siamo è consistente con l'outlook che abbiamo dato all'ultimo meeting, che l'inflazione sottostante è ancora alta, e che il lending survey ha suggerito che".La numero uno della BCE ha sottolineato che le scelte di Francoforte non sono legate a quelle della Federal Reserve statunitense: "Prenderemo in considerazione vari fattori, come potenziali spillover effect, ma".Lagarde ha spiegato che "l'inflazione headline sta diminuendo, ma non stiamo vedendo un impatto sufficiente per riportare l'inflazione al target. Siamo quindi a un".In merito al fatto che il Consiglio direttivo prevede di porre fine ai reinvestimenti nell'ambito del PAA a partire da luglio 2023, Lagarde ha detto: "In primis, abbiamo preso una decisione, ma abbiamo detto che "prevediamo", esprimendo un po' di opzionalità perché abbiamo visto che i reinvestimenti parziali hanno funzionato bene e sono stati ben assorbiti dal mercato. Ci sono motivi validi per continuare,".Sulla crisi die il modo in cui è stata gestita, la presidente della BCE ha detto che "è stata risolta velocemente, considerando che le autorità svizzere non avevano molte scelte e che era un caso che veniva portato avanti da molto tempo". Comunque, "abbiamo", anche perchè "deve essere chiaro a creditori e investitori" quali saranno i soggetti che soffrono le perdite.