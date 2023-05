DigiTouch, EnVent aumenta target price e conferma Outperform

DigiTouch

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha incrementato aper azione (da 2,94 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, mantenendo ilsul titolo a "". L'upside potenziale è del 50%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati 2022 , che si è chiuso con un utile netto in crescita a 2,4 milioni di euro, ed ha acquisito MobileSoft Gli analisti evidenziano che il programma M&A in corsodi DigiTouch e continua a supportare la valutazione.EnVent prevede che la società chiuda il 2023 conper 52,5 milioni di euro,di 9 milioni di euro e undi 3,4 milioni di euro. Questi dati dovrebbero salire al 2024, rispettivamente, a 56,6 milioni di euro, 9,7 milioni di euro e 3,5 milioni di euro.