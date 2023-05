Fisco, Confartigianato: in Ddl riforma le premesse per fisco semplice, orientato alla crescita e a misura di Mpi

(Teleborsa) - Il Disegno di legge delega sulla riforma fiscale contiene le premesse per costruire unpiù semplice, orientato alla crescita, a misura di piccole imprese. È il giudizio espresso dai rappresentanti diintervenuti oggi inalla Commissione Finanze della Camera sul Ddl di riforma del sistema tributario. Tra i principi di– hanno sottolineato – trovano spazio molte aspettative che Confartigianato segnala da tempo per migliorare l’efficienza dei tributi e riequilibrare il rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria all’insegna di una maggiore equità.Positiva lasuidellache puntano sulla crescita, che nel nostro Paese è, da decenni, inferiore alla media europea, e sulla semplificazione, quanto mai necessaria per ilche è tra i più complicati nei Paesi Ocse e che costringe gli imprenditori a sprecare 238 ore l’anno per occuparsi degli adempimenti burocratici fiscali.In particolare, Confartigianato apprezza, fra i principi di delega, la possibilità di equiparare ladelleindipendentemente dalla tipologia di reddito, la previsione di un regime opzionale di tassazione ad aliquota proporzionale allineata a quella dell’per i redditi di imprese individuali e società di persone, il graduale superamento dell’IRAP, con priorità per le società di persone.Positivo il giudizio anche sulla possibilità di introdurre, per le piccole imprese, ilche va costruito partendo dal risultato degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, con gli obiettivi di favorire l’emersione di materia imponibile, consentire al contribuente di rendere certa la propria posizione tributaria, stabilizzare il gettito che affluisce alle casse dello Stato. Infine, la previsione di una flat tax sugliviene considerata un valido strumento per dare impulso alla creazione di ricchezza.