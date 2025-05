Fisco, i liberi professionisti sono i contribuenti più affidabili

(Teleborsa) - Lo studio dell’conferma che i liberi professionisti italiani sono ipiù affidabili: nel 2022, il 57% di essi ha ottenuto un punteggio ISA superiore a otto (media generale 44,1%). Secondo il presidente, "ciò dipende da due fattori: gli studi professionali hanno adottato sistemi di pianificazione e controllo più rigorosi e il rapporto, diretto e indiretto, con la Pubblica Amministrazione impone controlli più strumenti. Importante è anche il ruolo delle ‘nuove professioni’, strutturate in reti multidisciplinari, che operano come vere e proprie imprese con avanzati sistemi di pianificazione e controllo".Ilevidenzia un divario settoriale: il manifatturiero raggiunge il 41% di affidabilità, il commercio all’ingrosso migliora, ma il dettaglio peggiora; l’agricoltura è in difficoltà con solo il 37,2% di affidabili. "Guardando al futuro – osserva Natali -, gli ISA restano uno strumento grezzo ma migliore dei vecchi studi di settore".Il numero uno di Confprofessioni, nel corso del webinar, propone: semplificazione degli adempimenti, equità orizzontale nel fisco e pari opportunità nell'accesso agli incentivi per professionisti e imprese. "L’evoluzione verso strutture aggregate e multidisciplinari migliora le performance economiche e, conseguentemente, anche la pagella fiscale", ha sottolineato Natali."Tutte le categorie professionali superano la media dei contribuenti – spiega la ricercatrice–, ma in ambiti come la sanità (66 %) e la consulenza l’affidabilità è ancora più elevata. Studi con procedure rigorose, controlli interni e sistemi di valutazione trasparenti favoriscono la compliance fiscale".Anche la ricercatricedettaglia l’andamento dal 2018 al 2022: "la quota di professionisti affidabili è cresciuta dal 48 % al 57 %, mentre il totale dei contribuenti è salito dal 39 % al 44 %. Ciò dipende da una maggiore sensibilità alle misure di compliance e dalla consapevolezza dei vantaggi legati a una ‘’ elevata".Il report evidenzia una forbice di 18,4 punti trama anche qui le professioni risultano più virtuose, con un punteggio medio di 6,6 su 10 contro i 6,3 della media generale.