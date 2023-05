Aeroporti, Italia pronta per il Dubai Airport Show

(Teleborsa) - Ai nastri di partenza la 22a edizione delLa più grande piattaforma B2B annuale delal mondo quest'anno si svolgerà dal 9 all'11 maggio.saranno i temi cardine dell'appuntamento che farà incontrare più 200 marchi aeronautici e oltre 100 acquirenti provenienti da oltre 30 aeroporti e autorità aeronautiche di 20 paesi. Al suo interno si svolgeranno anche importanti mostre e conferenze specifiche del settore comeIn base ai dati pubblicati dagli organizzatori dell'evento, il settore chiave dell'aviazione vanta più di 40.000 aeroporti con codice ICAO, con entrate per oltreAl centro della tre giorni alci sarà quindi l'e le modalità con cui può contribuire aglidi sviluppo sostenibile dellee alla Strategia di sostenibilità delattraverso una migliore qualità del servizio, l'ampliamento dello sviluppo delle infrastrutture e la garanzia di operazioni sicure ed efficienti da parte di tutti gli stakeholder. Previsti più di, con espositori provenienti da Belgio, Cina, Danimarca, Francia, Germania, India, Italia, Corea, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti."Gli impatti ambientali e l'efficienza energetica a medio e lungo termine sono tra le principali aree di preoccupazione e attenzione da parte degli aeroporti nella gestione delle loro strutture e servizi. Ciò include il consumo di energia in il riscaldamento, l'illuminazione e il raffrescamento di un terminal e per alimentare i sistemi che supportano le operazioni quotidiane di un aeroporto, compresi i servizi passeggeri, i veicoli a terra e i servizi lato volo", ha dichiaratoEvent Manager di Reed Exhibitions Middle East.Tra i Paesi protagonisti dell'evento ci sarà anche l'con unoLo spazio espositivo sarà gestito dall'(Ice) e dall'ad Abu Dhabi, con il supporto della società Air Tech Italy, che opera nel settore dei servizi aeroportuali.