Decreto lavoro, salta Cig Alitalia: proventi andranno per liquidazione aiuti di Stato

(Teleborsa) - È stato pubblicato inilche contiene, tra l'altro, il nuovodella nuova disciplina dei contratti a termine e lo strumento che sostituirà il reddito di cittadinanza. Tra le novità del testo pubblicato, rispetto alle bozze circolate nelle scorse settimane, c'è la formalizzazione del fondo daper il taglio delle tasse nel 2024 annunciato dal governo e la cancellazione della norma specifica di proroga per sei mesi dellai lavoratori diin Amministrazione Straordinaria.L'articolo stabilisce che i proventi dall', al netto di una serie di voci che vanno dai costi di liquidazione all'indennizzo dei biglietti, "sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione deiverso locompresi quelli "da recupero didichiarati illegittimi" dall'Ue.Resta invece il fondo danel 2023 e 0,9 milioni nel 2024 per la proroga di quella in deroga "per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione".