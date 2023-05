Terna, utile supera 200 milioni in 1° trimestre. Guidance confermata

Terna

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 712,5 milioni di euro, registrano un aumento di 68,1 milioni di euro (+10,6%) rispetto al corrispondente periodo del 2022. Tale risultato è dovuto principalmente alla crescita dei ricavi delle Attività Regolate, grazie all'incremento della base asset regolata (RAB) e agli effetti dei meccanismi incentivanti output based, oltre al maggior apporto delle Attività Non Regolate.L'è pari a 500 milioni di euro (461,3 milioni nel 1Q2022, +8,4%), mentre l'a 200,2 milioni di euro (191,8 milioni nel 1Q2022, + 4,4%). L'si assesta a 8.847,2 milioni di euro (8.576,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022)."I risultati del primo trimestre del 2023, conseguiti in un contesto sicuramente impegnativo,nel corso degli ultimi tre anni - ha dichiarato l'- Grazie al continuo incremento degli investimenti a beneficio della transizione energetica e dell'economia italiana, proseguito nei primi tre mesi dell’anno, Terna ha potuto rafforzare ulteriormente il suo ruolo di regista del sistema elettrico italiano".Al fine di assicurare lo sviluppo di una rete di trasmissione nazionale sempre più sostenibile, efficiente e in grado di integrare al meglio l'energia prodotta da fonti rinnovabili, nel corso dei primi tre mesi del 2023 Terna ha realizzatoper 314,9 milioni di euro, con un incremento del 7,4% rispetto al primo trimestre del 2022 che aveva registrato, a sua volta, una crescita di oltre il 20% sull’anno precedente.Con riguardo all', Ternadi poter conseguire ricavi per 3,11 miliardi di euro, un EBITDA pari a 2,12 miliardi di euro e un EPS pari a 0,43 euro. Con specifico riferimento al Piano investimenti, previsto pari a 10 miliardi complessivi nel quinquennio 2021-2025, il Gruppo ha un target 2023 pari a circa 2,2 miliardi di euro.