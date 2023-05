GSA acquista 75% spagnola Previnsa. Via libera assemblea a bilancio 2022

(Teleborsa) -, leader italiana nel campo della sicurezza e prevenzione antincendio, annuncia, che ha sede a Langreo, nelle Asturie, e centri di formazione del personale a Madrid, Oviedo e Valencia.L’acquisizione di Previnsa permette a GSA digrazie proprio ai 3 settori in cui essa e` specializzata:nelle centrali nucleari;e sicurezza del lavoro anche in situazioni complesse (alta quota, emergenze chimiche, sicurezza marittima, impianti eolici, centrali termonucleari);per la sicurezza del lavoro. Nel 2022 Previnsa ha generato ricavi per 17,7 milioni di euro (+18% rispetto al 2021) con un EBITDA pari a circa 2 milioni (+25%).L’assemblea dei soci di GSA hache chiude con ricavi consolidati pari a 173 milioni (168 milioni nel 2021) ed EBITDA a 38 milioni (35,5 milioni nel 2021) con una Posizione Finanziaria Netta che si attesta a 95 mln di euro rispetto ai 121 mln dell’anno precedente.