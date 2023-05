Avio, record del portafoglio ordini nel primo trimestre

Avio

(Teleborsa) -, società aerospaziale leader quotata sul segmento STAR della Borsa Italiana, ha registratoper 59,8 milioni di euro per il primo trimestre 2023, in diminuzione del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il rallentamento dei ricavi - spiega la società nella nota dei conti - è principalmente attribuibile alle minori attività di produzione del motore P120 per il ritardo del lanciatore Ariane 6, parzialmente compensate da maggiori attività di sviluppo connesse al PNRR e a maggiori attività di produzione nella propulsione tattica.Ildi 1.266,1 milioni è in forte aumento rispetto al dato di fine 2022 con il risultato più alto della storia di Avio,L’è pari a Euro 1,3 milioni, in crescita rispetto al primo trimestre del 2022 principalmente per l’effetto positivo della riduzione dei costi energetici e dei progetti di sviluppo., ha commentato: "se si considerano i risultati straordinari sul portafoglio ordini, sia per il business spazio che per la difesa, e forniscono una migliorevisibilità sul futuro. I profitti sono migliorati rispetto al 2022 grazie ai minori costi energetici".L' EBITDA Adjusted di Euro 2,6 milioni è anch’esso in crescita rispetto al primo trimestre 2022. L’EBIT Reported e Adjusted riflettono le medesime dinamiche di miglioramento dell’EBITDA.Laè di Euro +57,4 milioni (rispetto a 74,5 milioni di Euro a dicembre 2022 e 28,5 milioni di Euro a marzo 2022) grazie ad anticipi incassati relativamente alla produzione Vega, nonostante gli effetti della tipica evoluzione stagionale del capitale circolante.La data del prossimo lancio di Vega è confermata per agosto, mentre il ritorno al volo di Vega C è previsto entro la fine del 2023, successivamente al tiro al banco del motore Zefiro40 previsto per giugno.annunciata lo scorso mese di marzo 2023.Il Consiglio di Amministrazione di Avio riunitosi in data odierna ha deliberato la nomina dei componenti dei Comitati endoconsiliari e dei relativi Presidenti come segue: Comitato Nomine e Compensi: Donatella Isaia (Presidente, indipendente), Raffaele Cappiello (indipendente) e Giovanni Soccodato; Comitato Controllo e Rischi: Donatella Sciuto (Presidente, indipendente), Raffaele Cappiello (indipendente) e Letizia Colucci; Comitato Sostenibilità: Elena Pisonero (Presidente, indipendente), Marcella Logli (indipendente) e Roberto Italia.