Idrogeno: sostegno politico di Austria, Germania e Italia al corridoio SudH2

(Teleborsa) - I ministeri dell'Energia di Austria, Germania e Italia hanno firmato unadiallo sviluppo di un “” nell'Unione Europea e dei rispettivi progetti infrastrutturali per ottenere lo status di(PCI).(TAG) e(GCA) in Austria ein Germania hanno accolto con favore questo sostegno.Il corridoio meridionale dell'idrogeno (chiamato anche “Corridoio SudH2”) è un corridoio didedicato pronto per l'idrogeno di 3.300 km guidato da quattro principali TSO europei: Snam, TAG, GCA e Bayernets. Il corridoio collegherebbe il Nord Africa, l'Italia, l'Austria e la Germania, consentendo in tal modo alladicompetitivo prodotto nell'area del Mediterraneo meridionale di raggiungere i principali cluster europei della domanda.Con una capacità di importazione di idrogeno di oltre(milioni di tonnellate all'anno) dalil corridoio potrebbe raggiungere il 40% dell'obiettivo di importazione diL'iniziativa è incentrata sull'utilizzo dell'infrastruttura del gas midstream riproposta esistente per il trasporto dell'idrogeno, con l'inclusione di alcune nuove infrastrutture dedicate ove necessario. Un'elevata percentuale di condutture riproposte (>70%) consentirà un trasporto conveniente, mentre l'accesso a luoghi favorevoli per la produzione di idrogeno rinnovabile (eolico e solare) in Nord Africa sarà principalmente vantaggioso per le industrie con