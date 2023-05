Plenitude, partnership con Kraken per sviluppo mercato retail in Europa

Eni

(Teleborsa) - Plenitude () e Kraken Technologies (Octopus Energy Group) hannoa supporto delladi Plenitude, che adotterà progressivamente la piattaforma tecnologica Kraken in Francia, Grecia, Slovenia, Spagna e Portogallo, Paesi in cui conta circa 2 milioni di clienti.Plenitude sostituirà l'attuale pacchetto di soluzioni perdei clienti retail con un'unica piattaforma cloud, tecnologicamente avanzata, si legge in una nota."La crescita nei mercati internazionali è essenziale per raggiungere il nostro obiettivo di 15 milioni di clienti retail entro il 2030 - ha commentato, Head of International Retail Markets di Plenitude - La partnership con Kraken rafforza la nostra strategia di crescita all'estero e favorisce una maggiore integrazione del retail con le attività di Plenitude nel settore delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica".