Plenitude accelera la sua crescita in Spagna con l'avvio dell'impianto solare di Caparacena da 150 MW

(Teleborsa) -inaugura oggi il(Granada) alla presenza di rappresentanti istituzionali, tra cui il Segretario Generale dell'Energia della Junta de Andalucía e i Sindaci di Ventas de Huelma e di Chimeneas. Il progetto, tra i più importanti realizzati dalla Società in Spagna, – fa sapere Plenitude in una nota – si estende su 264 ettari e comprende tre parchi fotovoltaici da 50 MW ciascuno. Il complesso, che include oltre 274mila moduli fotovoltaici bifacciali e ha una capacità installata complessiva di 150 MW, è in grado di generare circa 320 GWh di elettricità all'anno.Nel quadro degli, durante la costruzione dell'impianto sono state adottate diverse misure per proteggere l'ambiente naturale e preservare il suolo. Nell'aprile 2024, le attività di monitoraggio archeologico presso il parco fotovoltaico hanno portato alla scoperta di una necropoli iberica risalente al VI secolo a.C., urne funerarie in ceramicae reperti dell'epoca. Ciò ha consentito di preservare un ritrovamento storico, contribuendo così alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell'Andalusia."La messa in esercizio di Caparacena non solo rafforza il nostro impegno in Andalusia, ma segna anche una scoperta archeologica storica che collega il nostro progetto al patrimonio del territorio. Con un portafoglio nazionale di quasi 1.5 GW di capacità installata, continuiamo a promuovere soluzioni rinnovabili, supportando uno sviluppo responsabile del paesaggio e della sua storia", ha dichiaratoCon l'avvio dellaPlenitude amplia ulteriormente la propria presenza in Andalusia. A Siviglia, la Società ha già l'impianto di Guillena con una capacità installata di 230 MW e continua a sviluppare il progetto Entrenúcleos da 200 MW. Attraverso queste iniziative, l'azienda contribuisce al percorso di transizione energetica della Regione, consolidando la propria crescita nelsettore delle energie rinnovabili del Paese.