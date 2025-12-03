Plenitude firma con ACEA accordo per acquisizione di ACEA Energia

ACEA

(Teleborsa) -hanno firmato un, società attiva nel mercato retail dell'energia e interamente controllata dal Gruppo ACEA. L'operazione include anche la partecipazione del 50% del capitale sociale di Umbria Energy S.p.A.Al perfezionamento dell'operazioneoltre aldi euro per undi euro. Tale corrispettivo sarà soggetto a meccanismi di aggiustamento standard per questo tipo di operazioni (e.g. ticking fee e leakage).Inoltre, l'accordo prevede unadi euro, che sarà riconosciuta ad ACEA sulla base di talunida. Il perfezionamento dell'operazione, atteso entro giugno 2026, è, all'autorizzazione delleGrazie a questa acquisizione, Plenitude integrerà nel proprio portafoglio oltre, superando così gli 11 milioni di clienti complessivi in Europa e anticipando di due anni il target di base clienti previsto per il 2028.Per il Gruppo ACEA, l'operazione consente di consolidare la crescente focalizzazione sulle attività a forte connotazione infrastrutturale, in linea con la strategia delineata dal Piano Industriale."Sono molto soddisfatto di questo accordo; rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita. L'unione delle competenze di Plenitude e Acea Energia genererà sinergie significative, sostenute dalla fiducia dei clienti nella nostra visione" ha dichiarato"L'operazione ci consentirà di reinvestire in infrastrutture, innovazione e sostenibilità e nello sviluppo dei business regolati, generando un impatto positivo sulla crescita e sui risultati di Gruppo – ha dichiarato- Desidero ringraziare tutte le persone di ACEA Energia per il loro contributo e la professionalità dimostrata in questi anni. Il valore riconosciuto all'operazione è anche il risultato del loro impegno".