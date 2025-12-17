Plenitude pone al centro famiglie e imprese nell’offerta di servizi integrati

(Teleborsa) - Plenitude
è una Società Benefit italiana, controllata da Eni
, che opera in 15 Paesi nel mondo
nel settore della produzione e distribuzione di energia
a famiglie ed imprese e dell'offerta di servizi integrati
lungo tutta la filiera. La società rivolge i suoi servizi a clienti domestici e PMI
, compresa una capillare rete di ricarica
formata da 22mila colonnine, presenti in Italia e in Europa.
Plenitude ha come obiettivo l'avere un impatto positivo su persone, comunità e ambiente
, e di azzerare le emissioni di CO2 (Scope 1,2,3,4) entro il 2040
, nel quadro del più ampio impegno della controllante Eni volto a creare valore attraverso la transizione energetica. Dal 2022 la Società fornisce ai propri clienti residenziali e business energia elettrica da fonti rinnovabili certificata
tramite garanzie di origine europee come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili.
Attualmente vanta una capacità istallata di 4,8 GW a livello globale, che punta a raggiungere 10 GW al 2028
.
Sul fronte della produzione da rinnovabili, Plenitude punta molto sul fotovoltaico
e sulle comunità energetiche rinnovabili,
che consentono di fornire a imprese, cittadini e comunità uno strumento concreto per produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili all’interno dello stesso territorio. . Inoltre, Plenitude offre anche servizi di consulenza ai propri clienti per l’ottenimento degli incentivi qualora previsti dalla normativa.
Plenitude propone inoltre soluzioni di efficienza energetica
anche attraverso formule contrattuali innovative come l’Energy Performance Contract
(EPC) ed il Power Purchase Agreement on site
(PPA on site) per i clienti del settore business. Per le impres
e, Plenitude offre, inoltre, un servizio di diagnosi energetica
e una serie di proposte di efficientamento energetico che vanno da interventi di relamping
(sostituzione di un impianto di illuminazione tradizionale con un impianto a led) al modello BEMS
(building energy management system, controllo e ottimizzazione da remoto degli impianti di climatizzazione) o alle pompe di calore
(impianti termici ad alta efficienza, ideali per il riscaldamento, di raffrescamento e produzione di acqua calda).
L'azienda ha posto al centro della sua attività il cliente e la sua soddisfazione
ed opera per soddisfare le esigenze delle famiglie e migliorare la qualità del suo servizio, con un portafoglio diversificato
e in linea con le sue esigenze. Le soluzioni per la casa sono al centro della sua offerta, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione,
contribuire a migliorare i consumi di energia e creare servizi che soddisfino tutte le esigenze del cliente, siano essi famiglie o aziende.
In questa direzione si muovono le diverse soluzioni offerte ai clienti privati
: dalle proposte nate per incentivare l'autoproduzione di energia
alle soluzioni che contribuiscono all'efficienza energetica
, come casa smart
, (con soluzioni che spaziano dalla caldaia al climatizzatore, senza trascurare i termostati intelligenti).
Da segnalate anche l'iniziativa "Adotta un Pannello"
lanciata ad aprile 2025, soluzione pensata per i clienti Plenitude per la luce che consente di sfruttare virtualmente l’energia solare senza la necessità di installare un impianto fotovoltaico in casa. Con il pagamento di un canone mensile, i clienti hanno in bolletta uno sconto sui corrispettivi luce per i quantitativi di energia generati dal pannello che vengono contestualmente consumati.
Inoltre, nel percorso verso la transizione energetica, Plenitude è si è impegnata anche nel settore della mobilità elettrica
, offrendo la possibilità di usufruire di una rete capillare di colonnin
e di ricarica su territorio nazionale e in Europa facilmente accessibili tramite l'app Plenitude On The Road e soluzioni per la ricarica domestica come i WallBox residenziali
.
Tenendo sempre presente l'obiettivo di miglioramento del servizio al cliente, Plenitude ha siglato numerose partnership a lungo termine con aziende leader di mercato
, come Zurich per le polizze assicurative
, Ariston Thermo, Haier, Riello e Daikin per il condizionamento
, e Verisure per la sicurezza della propria casa
. Infine, Plenitude ha recentemente arricchito il proprio portafoglio di soluzioni rivolto ai propri clienti residenziali con il servizio Fibra, fornendo una connessione Internet ultraveloce e affidabile.
Nell'intento di semplificare il servizio e creare una customer experience personalizzata
, l'azienda si presenta con una offerta integrata di canali - dai negozi fisici
presenti su tutto il territorio nazionale a canali di assistenza e vendita telefonici e digitali
- e con il programma loyalty "Plenitude Insieme"
, che offre ai clienti promozioni, premi ed esperienze speciali ogni mese.