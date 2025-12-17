Plenitude pone al centro famiglie e imprese nell’offerta di servizi integrati

Eni

(Teleborsa) -è una Società Benefit italiana, controllata da, chenel settore dellaa famiglie ed imprese e dell'offerta dilungo tutta la filiera. La società rivolge i suoi servizi a, compresa una capillareformata da 22mila colonnine, presenti in Italia e in Europa.Plenitude ha come obiettivo l'avere un, e di, nel quadro del più ampio impegno della controllante Eni volto a creare valore attraverso la transizione energetica. Dal 2022 la Società fornisce ai propri clienti residenziali e businesstramite garanzie di origine europee come prodotta e immessa in reteAttualmente vanta una capacità istallata di 4,8 GW a livello globale, cheSul fronte della produzione da rinnovabili, Plenitudeche consentono di fornire a imprese, cittadini e comunità uno strumento concreto per produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili all’interno dello stesso territorio. . Inoltre, Plenitude offre anche servizi di consulenza ai propri clienti per l’ottenimento degli incentivi qualora previsti dalla normativa.Plenitude propone inoltreanche attraverso(EPC) ed il P(PPA on site) per i clienti del settore business.e, Plenitude offre, inoltre, un servizio die una serie di proposte di efficientamento energetico che vanno da interventi di(sostituzione di un impianto di illuminazione tradizionale con un impianto a led) al(building energy management system, controllo e ottimizzazione da remoto degli impianti di climatizzazione) o alle(impianti termici ad alta efficienza, ideali per il riscaldamento, di raffrescamento e produzione di acqua calda).L'azienda ha postoed opera per soddisfare le esigenze delle famiglie e migliorare la qualità del suo servizio, con une in linea con le sue esigenze. Le soluzioni per la casa sono al centro della sua offerta, con l'obiettivo dicontribuire a migliorare i consumi di energia e creare servizi che soddisfino tutte le esigenze del cliente, siano essi famiglie o aziende.In questa direzione si muovono le diverse: dalle proposte nate per incentivarealle soluzioni che contribuiscono, come, (con soluzioni che spaziano dalla caldaia al climatizzatore, senza trascurare i termostati intelligenti).Da segnalate anche l'iniziativalanciata ad aprile 2025, soluzione pensata per i clienti Plenitude per la luce che consente di sfruttare virtualmente l’energia solare senza la necessità di installare un impianto fotovoltaico in casa. Con il pagamento di un canone mensile, i clienti hanno in bolletta uno sconto sui corrispettivi luce per i quantitativi di energia generati dal pannello che vengono contestualmente consumati.Inoltre, nel percorso verso la transizione energetica, Plenitude è si è impegnata anche nel settore della, offrendo la possibilità di usufruire di unae di ricarica su territorio nazionale e in Europa facilmente accessibili tramite l'app Plenitude On The Road e soluzioni per la ricarica domestica come iTenendo sempre presente l'obiettivo di miglioramento del servizio al cliente, Plenitude ha siglato, come Zurich per le, Ariston Thermo, Haier, Riello e Daikin per il, e Verisure per la. Infine, Plenitude ha recentemente arricchito il proprio portafoglio di soluzioni rivolto ai propri clienti residenziali con il servizio Fibra, fornendo una connessione Internet ultraveloce e affidabile.Nell'intento di semplificare il servizio e creare una, l'azienda si presenta con una offerta integrata di canali - daipresenti su tutto il territorio nazionale a- e con il, che offre ai clienti promozioni, premi ed esperienze speciali ogni mese.