Ford-Renault, partnership strategica sull'auto elettrica in Europa

Ford

Renault Group

(Teleborsa) -hanno avviato unaper il mercato europeo. L’accordo prevede lo sviluppo diFord, basati sulla piattaformadi Renault e, con arrivo previsto nelle concessionarie nel 2028. Le due società hanno spiegato che i veicoli nasceranno dal design Ford ma sfrutteranno la scala industriale e l’ecosistemadi Renault, mantenendo una forte identità Ford in termini di guida ed esperienza digitale. Per, CEO di Renault Group, la "partnership dimostra la solidità del nostro know-how collaborativo e la nostra competitività in Europa"., presidente e CEO di Ford Motor Company, ha sottolineato che l'alleanza "rappresenta un passo importante per Ford e sostiene la nostra strategia di costruire in Europa un business altamente efficiente e preparato per il futuro".Oltre alle vetture elettriche, le due aziende hanno firmato unaper esplorare una collaborazione suileggeri. L’intesa mira allo sviluppo e alladi modelli Ford e Renault, con la condivisione delle piattaforme per aumentare efficienza e competitività in un segmento cruciale per entrambi i costruttori. Questa cooperazione punta a combinare la lunga esperienza delle due case nel segmento LCV con la loro capacità industriale europea, creando una base di scala condivisa capace di rafforzare la competitività in un mercato definito "altamente dinamico".L’alleanza con Renault è il primo tassello delladi Ford, che mette al centro: rafforzare Ford Pro, ampliare la gamma passeggeri con veicoli multi-energy ed elettrificati, e ottimizzare la capacità produttiva per ridurre i costi. Nella nuova strategia la Casa americana ha inserito anche unalle, chiedendo che i target sullesiano allineati alle reali condizioni di mercato. L’azienda ha sostenuto la necessità dipiù uniformi e di una transizione che lasci ai clienti la possibilità di scegliere tra soluzioni elettriche o ibride.Ford nel piano prevede un’offensiva prodotto che inizierà nel 2028 con l’arrivo di una nuova generazione di vetture progettate per offrire "un’esperienza di guida inconfondibilmente Ford" eavanzati. "Il nostro piano riguarda il liberare tutto il potenziale del Blue Oval - ha dichiarato, presidente di Ford Europe -. Stiamo sfruttando partnership strategiche per garantire competitività, ma siamo ossessionati dal prodotto. Questi saranno veicoli divertenti da guidare, completamente connessi e capaci di distinguersi dalla massa". Nel documento, il CEO Jim Farley ha sottolineato il ruolo centrale dell’: "Come innoviamo, collaboriamo e investiamo qui scriverà il playbook per la prossima generazione", ribadendo che l’azienda dovrà muoversi con "maggiore velocità ed efficienza che mai" per rimanere competitiva.