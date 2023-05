Ryanair, maxi ordine da 40 miliardi di dollari per 300 Boeing 737-MAX-10

Ryanair

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo irlandese, ha(150 già previsti e 150 in opzione) per la consegna tra il 2027 e il 2033. Una volta finalizzato e soggetto all'esercizio di tutte le opzioni, questo accordo èed è il più grande ordine mai effettuato da una società irlandese per manufatti statunitensi, sostiene la società guidata da Michael O'Leary.Date le dimensioni e la portata della transazione, saràdurante l'assemblea generale annuale di Ryanair del 14 settembre.Il nuovo aeromobile Boeing B737-MAX-10 a basso consumo di carburante ha 228 posti (il 21% in più rispetto al B737NG) e le consegne graduali tra il 2027 e il 2033 consentiranno a Ryanair dialtamente retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri, per facilitare ladell'80% da 168 milioni di passeggeri a fine marzo 2023 a 300 milioni all'anno entro marzo 2034.Il gruppo irlandese prevede che le spese ilnecessario all'operazione sarà sostanzialmente, anche se rimarrà "opportunista" nella sua strategia di finanziamento della flotta."Oltre a fornire entrate significative e crescita del traffico in tutta Europa, prevediamo che questi nuovi aeromobili più grandi, più efficienti e più ecologici consentiranno, che verranno trasferiti ai passeggeri con tariffe aeree inferiori", ha commentato il CEO Michael O'Leary."I posti extra, il minore consumo di carburante e i prezzi degli aeromobili più competitivi supportati dal nostro solido bilancio,per molti anni a venire, rendendo il Boeing MAX-10 l'ordine di aereo ideale per la crescita di Ryanair, i nostri passeggeri, le nostre persone e i nostri azionisti", ha aggiunto.