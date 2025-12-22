Netflix, accordo con le banche da 25 miliardi dollari per l'acquisizione di Warner Bros.

(Teleborsa) - Netflix ha ottenuto finanziamenti bancari per complessivi 25 miliardi di dollari a supporto dell'acquisizione da 72 miliardi di Warner Bros. Discovery. Secondo i documenti depositati alla SEC, il pacchetto include unadaper, con scadenze tra i due e i tre anni.I fondi finanzieranno ladell'operazione, con cui Netflix ha battuto la concorrenza di Paramount e Comcast offrendo 27,75 dollari per azione (in contanti e titoli).L'accordo prevede il rilevamento deglie di, che saranno scorporati dalle reti via cavo. L'operazione resta ora soggetta all'esame del Dipartimento di Giustizia per le valutazioni sull'impatto sulla concorrenza nel settore media.