Netflix, accordo con le banche da 25 miliardi dollari per l'acquisizione di Warner Bros.

(Teleborsa) - Netflix ha ottenuto finanziamenti bancari per complessivi 25 miliardi di dollari a supporto dell'acquisizione da 72 miliardi di Warner Bros. Discovery. Secondo i documenti depositati alla SEC, il pacchetto include una linea di credito revolving
da 5 miliardi
e due linee di credito senior
per 20 miliardi
, con scadenze tra i due e i tre anni.
I fondi finanzieranno la componente cash
dell'operazione, con cui Netflix ha battuto la concorrenza di Paramount e Comcast offrendo 27,75 dollari per azione (in contanti e titoli).
L'accordo prevede il rilevamento degli studi cinematografici
e di HBO Max
, che saranno scorporati dalle reti via cavo. L'operazione resta ora soggetta all'esame del Dipartimento di Giustizia per le valutazioni sull'impatto sulla concorrenza nel settore media.