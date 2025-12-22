Milano 17:04
Netflix, accordo con le banche da 25 miliardi dollari per l'acquisizione di Warner Bros.

(Teleborsa) - Netflix ha ottenuto finanziamenti bancari per complessivi 25 miliardi di dollari a supporto dell'acquisizione da 72 miliardi di Warner Bros. Discovery. Secondo i documenti depositati alla SEC, il pacchetto include una linea di credito revolving da 5 miliardi e due linee di credito senior per 20 miliardi, con scadenze tra i due e i tre anni.

I fondi finanzieranno la componente cash dell'operazione, con cui Netflix ha battuto la concorrenza di Paramount e Comcast offrendo 27,75 dollari per azione (in contanti e titoli).

L'accordo prevede il rilevamento degli studi cinematografici e di HBO Max, che saranno scorporati dalle reti via cavo. L'operazione resta ora soggetta all'esame del Dipartimento di Giustizia per le valutazioni sull'impatto sulla concorrenza nel settore media.

