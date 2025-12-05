Milano 17:35
Warner Bros Discovery festeggia l'accordo con Netflix

Finanza
(Teleborsa) - Protagonista Warner Bros Discovery, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,97%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia diffusa prima dell'avvio del mercato americano secondo cui Netflix acquisirà Warner Bros, inclusi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO. L'operazione, in contanti e azioni, è valutata a 27,75 dollari per azione WBD, con un enterprise value complessivo di circa 82,7 miliardi di dollari (equity value di 72 miliardi).

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'azienda globale di media e intrattenimento rispetto all'indice di riferimento.

La tendenza di breve di Warner Bros Discovery è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,69 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,16. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,22.
