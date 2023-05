UniCredit lancia la terza edizione di "Road to Social Change": Profit e Non Profit uniti sul fronte della sostenibilità

UniCredit

(Teleborsa) - Lacome motore di sviluppo delle comunità e driver di crescita imprescindibile dell’economia dei Territori in un contesto in cui l’Italia, nonostante gli sforzi profusi e gli investimenti attivati negli ultimi anni, occupa la 15a posizione a livello europeo (su 29 Paesi) nell’indice di sostenibilità generale (fonte: Rapporto Italia Sostenibile 2022 di Cerved). È questo il tema chiave attorno al quale si sviluppa la nuova edizione di "", il percorso finalizzato a stimolare la crescita delle competenze e la cooperazione tra organizzazioni Profit, realtà del Non Profit e istituzioni, organizzato danell'ambito delle attività svolte dacon i programmi di education della Banking Academy.Ladi "Road to Social Change", programma totalmente gratuito ideato da UniCredit con AICCON, Politecnico di Milano - Tiresia, POLIMI Graduate School of Management, Fondazione Italiana Accenture EST e TechSoup, è stata presentata nel corso del primo di quattro incontri dal titolo "" che si è svolto oggi apresso la sede della FITT Spa, storica realtà imprenditoriale veneta che ha posto la responsabilità sociale al centro del proprio operato e nei confronti di clienti e fornitori, così come testimoniato dalla trasformazione dell’azienda in Società Benefit e dalla sua adesione al Global Compact delle Nazioni Unite."La sostenibilità, in tutte le sue declinazioni, è parte integrante delle strategie di UniCredit. - ha dichiaratoDeputy Head di UniCredit Italia - Penso, per esempio, ai due Senior Green Bond emessi per complessivi 2 miliardi di euro, al primo social bond da 155 milioni di euro e, ancora, alle 50 mila persone che abbiamo coinvolto nelle nostre iniziative di sensibilizzazione sui temi ESG. Con Road to Social Change intendiamo favorire le contaminazioni tra mondo delle imprese, associazioni Non Profit ed enti pubblici con percorsi di education per la formazione di nuove professionalità centrate sulla dimensione sociale del business”.Nelle due precedenti edizioni Road to Social Change ha coinvolto circa 4000 partecipanti ed ha portato all’assegnazione di oltre 770 Open Badge tra I e II livello - una certificazione digitale delle competenze acquisite grazie alla fruizione dei contenuti messi a disposizione dal percorso, rilasciata dal- ai 500 partecipanti che hanno superato il test finale per diventare Social Change Manager, una nuova figura professionale che mira ad accelerare i processi di innovazione e cambiamento nelle organizzazioni in cui operano.Tale percorso verrà riproposto quest’anno, attraverso l’organizzazione di 3ed unper confrontarsi su trend di innovazione legati alle strategie ESG di PMI, Terzo settore e Istituzioni, per affrontare i temi della Sostenibilità attraverso nuove catene del valore nelle quali le dimensioni ambientali, sociali e di governance sono interdipendenti e misurano il loro valore non solo in termini quantitativi ma anche in termini di impatto sociale.Neisi parlerà di dimensione sociale e competitività, nuovi modelli di governance, sostenibilità e interdipendenza tra la dimensione economica, ambientale, sociale con diversi focus trasversali tra cui digitalizzazione, innovazione, tassonomie e finanza ad impatto.