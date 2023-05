Eventi e scadenze del 10 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

Martedì 09/05/2023

Mercoledì 10/05/2023

(Teleborsa) -- La Fiera B2B per l'ecosistema agro-alimentare, in collaborazione con la FAO, si tiene in Fiera Milano a Rho. Piattaforma di riferimento in Italia per l'incontro domanda-offerta nella filiera agroalimentare, con dibattiti, anticipazioni del futuro e innovazione sostenibile nel segno dell'internazionalizzazione e con con le ultime novità robotiche e satellitari nelle campagne italiane. Partecipazione, tra gli altri, del ministro Lollobrigida e del presidente Coldiretti, Prandini- Si svolge al distretto MIND - Milano Innovation District, il Festival in cui "il futuro è protagonista", organizzato da Lendlease, in collaborazione con Arexpo. Una settimana dedicata all'innovazione con un palinsesto di oltre 100 eventi, suddivisi per filoni tematici: come fare sistema in Italia, le città sostenibili, il futuro della Salute, le success stories di MIND, le nuove frontiere della formazione- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- Il Congresso Nazionale Federconsumatori APS: Facciamo la differenza. Nuovi diritti, nuove tutele, nuova rappresentanza, si svolge a Rimini. Intervengono, tra gli altri, il ministro Urso, il Presidente della Fondazione GIMBE, il Presidente di Federconsumatori, il Presidente X Commissione Industria Camera dei Deputati e il Segretario Generale CGIL- Festival indipendente che crede che il grande cinema debba avere un impatto importante sulla società. Oltre 30 film e documentari sulle cause sociali e ambientali più discusse e urgenti del momento e un concorso per giovani registi da tutto il mondo. Il Riviera International Film Festival si svolge alla Baia del Silenzio a Sestri Levante- La decima edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell'acciaio, si terrà a fieramilano Rho. Il titolo sarà "GENERATIONS, re-imagining our world". Parteciperanno i maggiori player italiani ed europei della filiera siderurgica- Il Presidente Mattarella andrà a Oslo per la visita di Stato nel Regno di Norvegia- Bilancio mensile finanza pubblica degli Stati Uniti- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- La 28esima edizione di RESTAURO si svolge a Ferrara, in collaborazione con MAECI e ICE AGENZIA. Punto di riferimento a livello mondiale nell'ambito dei beni culturali e luogo d'incontro di aziende, istituzioni e mondo della ricerca. Focus su digitalizzazione dei beni culturali, sicurezza sismica degli edifici storici, transizione ecologica, formazione dei restauratori e ruolo strategico del patrimonio culturale- Evento all'insegna dell'innovazione tecnologica. Scopo del Forum è avviare un confronto sulle nuove tecnologie a disposizione e sulle possibili integrazioni di tutti i vettori energetici, alla luce dei nuovi obiettivi ambientali europei. La manifestazione si svolge al Gazometro Eni. Partecipano, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin e Salvini, il Sottosegretario Ministero delle Imprese e del Made in Italy e i Presidenti di ENEA e ENAC09:30 -- Durante la presentazione dell'IREX Annual Report 2023 di Althesys: "Le rinnovabili italiane nel contesto globale, tra il balzo degli investimenti e la riforma del mercato elettrico", si confronteranno alcuni dei principali operatori e stakeholder del settore. Tra gli interventi, il Ministro Pichetto Fratin, i Presidenti di GSE e Elettricità Futura e i CEO di Edison, Enel Green Power e Althesys10:00 -- L'evento annuale, organizzato da Il Sole 24 Ore e dedicato all'industria del lusso, si svolge a Milano. Ci saranno i leader del mercato e i maggiori esperti italiani e internazionali con interviste, riflessioni, confronti e dibattiti in una giornata dedicata al lusso. Interverranno, tra gli altri, il Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana e gli AD di Dolce & Gabbana e di LVMH Métiers d'Art10:00 -- L'Istat presenta i primi risultati della seconda edizione del Censimento Permanente delle Istituzioni Non Profit relative alle principali caratteristiche del settore11:00 -- Una piattaforma di analisi e monitoraggio dei fabbisogni di nuove competenze, di rigenerazione di figure professionali su ambiti distintivi per il Paese e di profili a sostegno dei nuovi business, sviluppato da Intesa Sanpaolo in partnership con Università LUISS Guido Carli, Accenture, DIGIT’ED e Siref Fiduciaria. L'evento si svolge a Milano, presso la Sala Congressi Intesa Sanpaolo11:00 -- Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - Aprile 202311:00 -- Al convegno, organizzato da Gardant e LUISS School of Law, parteciperanno professionisti del settore, accademici e rappresentanti delle istituzioni. Sarà l'occasione per presentare i risultati dell'Osservatorio del mercato delle Non Performing Exposure, nato dalla collaborazione tra Gardant e LUISS. L'evento si svolgerà presso il Campus Luiss a Roma11:00 -- Quirinale - Cerimonia di presentazione dei candidati ai premi "David di Donatello" alla presenza del Presidente Mattarella14:00 -- Convegno promosso da FondItalia sulla competitività del mercato del lavoro italiano che si terrà alla Camera dei Deputati, a cui parteciperanno, tra gli altri, il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone e il sottosegretario Claudio Durigon14:00 -- Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, farà i saluti istituzionali al Forum Fuels Mobility, al Gazometro Eni14:30 -- Il convegno "La Corte costituzionale e la sua recente giurisprudenza tra scienza e diritto", si svolge presso la Sala Matteotti, alla Camera dei Deputati. Interviene il Vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli16:00 -- Presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Giacomo Lasorella