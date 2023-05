HERA, ricavi e utile in crescita nel 1° trimestre

Gruppo Hera

(Teleborsa) - Ilchiude il primo trimestre con risultati economici e investimenti in crescita rispetto all’anno precedente, sebbene nei primi mesi del 2023 l’attività economica globale continui a risentire di un’elevata incertezza, che incide sulla volatilità dei prezzi delle materie prime e frena l’attività produttiva e il commercio internazionale.a 129,2 milioni è una ulteriore riprova dell’attenzione continua del Gruppo alla crescita, alla valorizzazione e al rafforzamento della resilienza degli asset gestiti.Nel primo trimestre 2023, irispetto ai 5.312 milioni dell’analogo periodo del 2022. Il margine operativo lordo sale a 410,2 milioni di euro, (+9,4%) rispetto ai 375,1 milioni dei primi tre mesi del 2022. Il risultato operativo netto sale a 236,1 milioni di euro, in aumento del 6,7% rispetto ai 221,2 milioni del primo trimestre 2022.rispetto ai 138,6 milioni del primo trimestre 2022. L’utile netto di pertinenza degli Azionisti del Gruppo si attesta a 128,2 milioni di euro, in crescita (+0,7%) rispetto ai 127,3 milioni al 31 marzo 2022.Il valore complessivo dell’risulta pari a 3.777,6 milioni di euro, in calo di 472,2 milioni rispetto al valore al 31 dicembre 2022.