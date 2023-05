Lufthansa, Tribunale UE annulla decisione Commissione su ricapitalizzazione durante Covid

Lufthansa

(Teleborsa) - Lahache aveva approvato la ricapitalizzazione dida parte della Germania, per un importo di 6 miliardi di euro, nel contesto della pandemia di Covid-19.La misura in questione, deliberata dalla a Repubblica federale di Germania a, comprendeva tre elementi distinti, ossia una partecipazione al capitale di circa 300 milioni, una partecipazione tacita non convertibile in azioni di circa 4,7 miliardi e una partecipazione tacita di 1 miliardo con le caratteristiche di un'obbligazione convertibile.Secondo il Tribunale, la Commissione "è, in particolare ritenendo che Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalità del suo fabbisogno, omettendo di esigere un meccanismo che incentivasse Lufthansa a riacquistare la partecipazione della Germania il più rapidamente possibile, negando l'esistenza di undi Lufthansa in taluni aeroporti e accettando taluni impegni che non garantivano la salvaguardia di una concorrenza effettiva sul mercato".Il pronunciamento è arrivato dopo idelle compagnie aeree, che sono stati accolti dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale con la motivazione che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha