Francoforte: performance negativa per Lufthansa

compagnia aerea tedesca

Lufthansa

Germany MDAX

vettore aereo tedesco

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,50%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,198 Euro. Rischio di discesa fino a 7,956 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)