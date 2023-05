Migranti: (ancora) scintille Roma-Parigi. E Madrid punzecchia sul lavoro

(Teleborsa) -sulla gestione dei migranti. Citato da Le Figaro iil capo del partito del presidente Macron,attacca la premier italiana accusandola di faresostenendo che "l'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana" mentre va denunciata "la"Messaggio che l'eurodeputato prevede di ripetere il 25 maggio adove organizza un seminario del gruppo Renew a sostegno del Pd", si legge.alla premier italiana anche. Con l'ultimo decreto sul lavoro, ha detto al Congresso dei deputati spagnolo Yolanda Díaz, vicepremier e ministra del Lavoro nel governo socialista di Pedro Sánchez, l'esecutivo italiano di Giorgia Meloni ha mostrato di voler "". Dìaz ha accusato gli ultraconservatori di Vox di voler fare lo stesso nelNon si fa attendere la replica di Roma: "Toni inaccettabili e offensivi - scrive su twitter il vicepremier, Matteo Salvini - che avverte: Ma per un asse che traballa ce n'è uno che si rinsalda, come quello con Londra testimoniato dal recente Memorandum of understanding firmato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, in occasione della visita di MeloniUn intesa che mette a sistema iniziative congiunte in ambiti di collaborazione prioritari (sicurezza e difesa, energia, clima e ambiente, migrazione, economia, scienza e innovazione).Prima dell'incontro bilaterale a Downing Street, Meloni aveva suggellatosono convinta che possiamo fare un buon lavoro insieme"., aveva risposto in italiano Sunak, ringraziandola poi anche in inglese, di fronte a telecamere e fotografi. "La lotta ai trafficanti e all'immigrazione clandestina è qualcosa che i due governi stanno facendo molto bene: sto seguendo il tuo lavoro sono assolutamente d'accordo con il tuo lavoro", ha detto ancora la presidente del Consiglio.La firma di un accordo sulla cooperazione bilaterale, veniva spiegato,, soprattutto alla luce delle molteplici sfide a livello globale".