Milano
17:35
44.463
+0,82%
Nasdaq
18:39
25.044
+1,61%
Dow Jones
18:39
48.003
+0,25%
Londra
17:35
9.838
+0,65%
Francoforte
17:35
24.199
+1,00%
Giovedì 18 Dicembre 2025, ore 18.56
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,15%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,15%
Ibex 35 chiude la seduta a 17.132,6 Euro
In breve
,
Finanza
18 dicembre 2025 - 17.53
Madrid riporta un guadagno dell'1,15%, terminando a 17.132,6 Euro.
Argomenti trattati
Madrid
(54)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+1,15%
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto