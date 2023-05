OCSE, in calo reddito reale delle famiglie italiane

(Teleborsa) -è cresciuto dellonella zona OCSE nel quarto trimestre 2022, superando dello 0,1% la crescita del PIL reale per abitante: lo afferma la stessa OCSE spiegando che malgrado la crescita moderata realizzata nel terzo e quarto trimestre 2022, il dato su base annua è calato del 3,8% nella zona Ocse, ossiaIn Italia, il reddito delle famiglie è invece calato del 3,5% nel quarto trimestre 2022, precisa l'OCSE, evocando "la fiammata dei prezzi energetici" che ha causato una "", con conseguenze sulle disponibilità dei nuclei familiari.Complessivamente, nel 2022, il reddito familiare reale pro capite è diminuito delNegli Stati Uniti si è registrato il calo maggiore (-6,0%), dove è cessata l'assistenza governativa legata alla pandemia pagata alle famiglie nel 2021. Tra gli altri Paesi, il Cile ha registrato il calo maggiore del reddito familiare reale pro capite nel(-15,1%), trainato dall'interruzione dei prelievi anticipati dalla pensione consentiti per la pandemia nel 2021.Anche guardando alle economie che non sono state colpite entro la fine dei programmi di assistenza legati alla pandemia, gli aumenti dell'inflazione hanno minato i redditi delle famiglie in termini reali nel 2022,