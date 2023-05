Antares Vision conferma guidance 2023 dopo crescita ricavi in 1° trim

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha realizzatopari a 45,1 milioni di euro nel, in crescita del 22,2% su base annua. Le acquisizioni di ACSIS (consolidata da febbraio 2022) e di Packital e Vescovini (consolidate da agosto 2022) hanno contribuito alla crescita per il 5,7% e la dinamica cambi per il 3,2%."Grazie alla forte crescita registrata nel trimestre (+60%), lediventano pper il gruppo, con ricavi pari al 44% del totale, mentre l'Europa (inclusa l’Italia) pesa per il 39% dei ricavi", fa notare Emidio Zorzella, presidente e co-CEO.Il gruppoun incremento atteso del fatturato tra il +12% e il +16% (250-260 milioni di euro), rispetto al dato consolidato del 2022. Per quanto riguarda la marginalità, il management prosegue il percorso di efficientamento, finalizzato ad un miglioramento dell'Adjusted EBITDA margin rispetto al 18,2% fatto registrare nel 2022.