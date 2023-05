Equita, utile stabile in 1° trimestre. Pipeline interessante di operazioni

Equita

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha visto crescere ia 19,3 milioni di euro nel primo trimestre del 2023 (+5% sullo stesso periodo del 2022). L'area del Global Markets ha registrato ricavi pari a 11,2 milioni (+13%), mentre l'area Investment Banking ha visto i ricavi raggiungere 6,2 milioni (-7%) in un contesto di mercato sfidante a livello globale, soprattutto per le attività di M&A advisory.Lesono passate da 8,5 milioni a 8,9 milioni di euro (+5%). Ilsi è attestato al 71,8% (70,1% in Q1'22). L'si è attestato a 3,9 milioni di euro (+1%)."I risultati al 31 marzo 2023 evidenziano il secondo miglior Q1 in termini di ricavi netti e uno dei migliori Q1 in termini di utile netto dalla quotazione, nonostante il contesto di mercato sfidante - ha commentato l'- Continuiamo a rafforzare ulteriormente sia il modello di business sia il nostro posizionamento di primaria banca d’affari indipendente, con lo stesso impegno che ci contraddistingue da ormai 50 anni”."I risultati del primo trimestre 2023 sonoche ci siamo prefissati e con gli obiettivi definiti nel business plan triennale EQUITA 2024. La priorità resta la remunerazione dei nostri azionisti", ha aggiunto.Commentano la guidance, la società ha scritto che ladi operazioni di Capital Markets e di M&A risulta "" per i prossimi mesi.