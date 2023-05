Eurocommercial Properties debutta a Piazza Affari il 16 maggio

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) -, dopo aver ricevuto il provvedimento di ammissione da Borsa Italiana, ha comunicato che. Per la società, attiva nel campo dei centri commerciali, si tratta di une non non emetterà nuove azioni a seguito di questa quotazione su Euronext Milan, mantenendo la sua, dove ha iniziato le negoziazioni nel 1991. Accanto alla sua quotazione domestica su Euronext Amsterdam, dove Eurocommercial è inclusa nella composizione degli indici AMX e AEX ESG, la società sarà ora quotata anche su Euronext Bruxelles ed Euronext Milano.Le azioni negoziate sulla Borsa di Milano partiranno con undi 10,00 euro ciascuna. L'è NL0015000K93, ilè ECMPM.Eurocommercial ha deciso di sbarcare a Piazza Affari "come parte del suo", si legge in una nota. Attraverso questa quotazione, mira ad aumentare la propria visibilità in Italia come investitore nelle principali destinazioni dello shopping di alta qualità. La quotazione fornirà inoltre agli investitori italiani un accesso più diretto a uno degli investitori europei più esperti nel settore immobiliare retail, offrendo a Eurocommercial l'opportunità diEurocommercial possiede e gestiscein Belgio, Francia, Italia e Svezia. L'Italia rappresenta circa il 43% del totale. Il portafoglio italiano comprende tre centri commerciali di punta (I Gigli, Carosello e Fiordaliso) e cinque centri commerciali di periferia dominanti, tutti situati nel Nord Italia.La società sta applicando una politica dei dividendi che prevede uncompreso tra il 65% e l'85%, ma con un obiettivo del 75% del risultato dell'investimento diretto per azione. Un acconto sul dividendo è pagabile a gennaio e un dividendo finale è pagabile a luglio. L'acconto sul dividendo dovrebbe essere pari al 40% del dividendo in contanti totale pagato nell'anno precedente. Eurocommercial di solito offre anche ai suoi azionisti lainvece che in contanti.In conformità con la politica dei dividendi, il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza hanno proposto all'di dichiarare un dividendo totale per il 2022 di 1,60 euro per azione, compreso l'acconto sul dividendo in contanti di 0,60 euro per azione già pagato il 27 gennaio 2023. La data di distribuzione del dividendo in contanti 2022 di 1,00 euro per azione sarà venerdì 7 luglio 2023. Ai possessori di azioni sarà inoltre offerta la possibilità di prelevare nuove azioni dalla riserva sovrapprezzo azioni della società, in sostituzione del dividendo in contanti pagabile. Il prezzo di queste nuove azioni sarà annunciato venerdì 9 giugno 2023.