Eurocommercial Properties estende i prestiti a lungo termine per 525 milioni di euro

(Teleborsa) -si è assicurata una serie diper i suoi centri commerciali italiani I Gigli e Carosello e per il centro commerciale svedese C4, con margini in linea con i prestiti precedenti.La Società ha firmato un nuovo(Divisione IMI CIB) per il suo centro commerciale di punta italiano, in sostituzione dell'attuale debito di 186 milioni, rafforzando la struttura di finanziamento a lungo termine.Inoltre, la Società ha firmato un nuovoper il suo centro commerciale di punta italiano. Il nuovo prestito rifinanzia l'attuale debito di 213 milioni sull'immobile, fornendo ulteriore capacità di finanziamento a supporto delle iniziative di investimento e gestione patrimoniale in corso.Eurocommercial ha inoltre finalizzato un(circa 55 milioni di euro), una filiale di Deutsche Bank, per il suo centro commerciale svedese, aumentando l'importo del prestito da 510 milioni di corone svedesi a 600 milioni di corone svedesi.Completando queste transazioni, alla Società non sarà necessario. Grazie a queste transazioni, laaumenta a quasi cinque anni.