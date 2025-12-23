Eurocommercial Properties estende i prestiti a lungo termine per 525 milioni di euro

(Teleborsa) - Eurocommercial Properties
si è assicurata una serie di nuovi accordi di finanziamento a lungo termine
per i suoi centri commerciali italiani I Gigli e Carosello e per il centro commerciale svedese C4, con margini in linea con i prestiti precedenti.
La Società ha firmato un nuovo contratto di finanziamento settennale da 200 milioni di euro con Intesa Sanpaolo
(Divisione IMI CIB) per il suo centro commerciale di punta italiano Carosello, a Milano
, in sostituzione dell'attuale debito di 186 milioni, rafforzando la struttura di finanziamento a lungo termine.
Inoltre, la Società ha firmato un nuovo contratto di finanziamento quinquennale da 270 milioni con Unicredit e BayernLB
per il suo centro commerciale di punta italiano I Gigli, a Firenze
. Il nuovo prestito rifinanzia l'attuale debito di 213 milioni sull'immobile, fornendo ulteriore capacità di finanziamento a supporto delle iniziative di investimento e gestione patrimoniale in corso.
Eurocommercial ha inoltre finalizzato un contratto di finanziamento quinquennale di 600 milioni di corone svedesi
(circa 55 milioni di euro) con Postbank
, una filiale di Deutsche Bank, per il suo centro commerciale svedese C4 a Kristianstad
, aumentando l'importo del prestito da 510 milioni di corone svedesi a 600 milioni di corone svedesi.
Completando queste transazioni, alla Società non sarà necessario alcun rifinanziamento significativo fino al 2029
. Grazie a queste transazioni, la durata media del portafoglio prestiti
aumenta a quasi cinque anni.