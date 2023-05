Pirelli conferma target dopo 1° trim in crescita, posticipa rinnovo CdA

Pirelli

(Teleborsa) -, produttore di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ildel 2023 conpari a 1.699,7 milioni di euro, in crescita dell'11,7% rispetto al primo trimestre 2022 (+12% la variazione organica escludendo l'effetto cambi pari a -0,3%). Il Price/Mix vede un +15,1% grazie ad aumenti di prezzo e miglioramento di mix.L'è pari a 248,1 milioni di euro, in crescita dell'8,6%, con il miglioramento del price/mix e le efficienze che hanno più che compensato l’impatto dello scenario esterno (materie prime, inflazione e cambi). L'sale a 115 milioni di euro (109,8 milioni di euro nel primo trimestre 2022).per l'esercizio 2023 resi noti al mercato lo scorso 22 febbraio.Il CdA ha deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti. All'assemblea del 29 giugno sarà proposto ila una successiva assemblea da convocarsi presumibilmente entro il 31 luglio 2023, in considerazione dei tempi previsti per la conclusione del Procedimento Golden Power.Alla luce della proposta di rinvio della nomina del nuovo CdA, l'al 2025 avverrà entro la fine del 2023.