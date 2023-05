Sabaf, ricavi e utile in crescita nel 1° trimestre

Sabaf

(Teleborsa) -ha archiviato il primo trimestre con un(4,6 mln di euro nel quarto trimestre2022 e 7,5 mln di euro nel primo trimestre 2022), in un mercato degli elettrodomestici caratterizzato da una fase di debolezza congiunturale.Il Gruppo ha conseguitopari a 58,1 mln di euro, superiori del 12,9% rispetto ai 51,4 mln di euro del quarto trimestre 2022,è stato di 7,1 mln di euro, in crescita del 16,8% rispetto ai 6,1 mln di euro del quarto trimestre 2022 (13,1 mln di euro nel primo trimestre 2022).(EBIT) normalizzato è stato di 2,9 mln di euro, superiore del 69,6% rispetto agli 1,7 mln di euro del quarto trimestre 2022 (9,2 mln di euro nel primo trimestre 2022).In un mercato ancora caratterizzato da una domanda finale debole, il Gruppo Sabafrispetto a quanto conseguito nel primo trimestre 2023. Nel secondo semestre è atteso un miglioramento più accentuato, grazie anche al contributo delle prime vendite di componenti per la cottura a induzione e della produzione nel nuovo stabilimento messicano.