TIM, Labriola: "Confermiamo e ribadiamo guidance. Non ipotesi ma numeri"

(Teleborsa) - "A febbraio abbiamo pubblicato risultati 2022 che hanno mostrato risultati positivi, ildell'anno scorso e ci aspettiamo che il recupero acceleri nei prossimi trimestri. Siamodell'anno in corso". Così, in avvio della conference call sui risultati del primo trimestre dell'anno, che hanno evidenziato una crescita dei ricavi del 4,3% a 3,8 miliardi e dell'EBITDA organico del 3,8% a 1,5 miliardi.Parlando dell', il numero uno di TIM ha citatoil repricing del business domestico, le nuove tariffe all'ingrosso visibili dal secondo trimestre e la stabilizzazione della base clienti. "Nel secondo trimestre puntiamo ad essere flat sul mercato interno", ha detto facendo riferimento sia ai ricavi che all'EBITDA.Il Ceo di TIM ha fornito unin cui si suddivide l'operatività del Gruppo:, che conferma una resilienza dei ricavi, e, che "è un portafoglio di tre attività distinte e ben bilanciate" -- che vanno considerate in "combinazione" ed il cui risultatocon un EBITDA pro-forma combinato "significativamente superiore ai 3 miliardi di euro ed un flusso di cassa operativo positivo e superiore a 1 miliardo di euro nel 2023". Tim Enterprise - ha spiegato Labriola-- ha detto Labriola - ha annunciato giorni fagrazie a sinergie superiori al previsto derivanti dall'integrazione di Oi.Parlando dell'il manager ha affermato cheche genererà circa il 24% dell'EBITDA di ServiceCo. "Quando si parla di Enterprise - ha precisato ancora l'Ad rispondendo ad una domanda sulla possibile competizione di Iliad - bisogna stabilire il perimetro, perché si tratta della. L'offerta Iliad si indirizza soprattutto verso la parte bassa di questo segmento, e non fa riferimento alle grandi aziende, dove non c'è solo una questione di pezzo. "come altre offerte viste in passato, dobbiamo continuare a monitorare, ma", ha concluso Labriola.Il manager ha fornito un, ricordando che, nel business, sono state approvate le, che hanno un effetto retroattivo al 1° gennaio 2023 ed il cui impatto potrebbe essere visibile dal secondo trimestre. Per quanto concerne il retail, Labriola ha spiegato che si sta portando avanti positivamente la campagna di repricing con un churn rate (tasso di abbandono) che si conferma sostanzialmente stabile.ha affermato Labriola, segnalando che il Gruppo ha ottenuto la possibilità di ricevere il 20% di risorse in anticipo, pari a circaed un meccanismo proporzionale di riduzione negli anni seguenti. L'Ad di TM ha anche aggiunto che questo potrebbe avere un, in termini di generazione di cassa, con un potenziale upside stimato inParlando del, il manager ha affermatocon un totale di 1m1 miliardi di risparmi, di cui 700 milioni lato spese operative.Labriola ha dunque affermato chee non fa rifeimento ad ipotesi ma a elementi concreti, in seguito ad un primo trimestre più forte del previsto. "L'anno scorso ho detto che vogliamo essere il primo management che negli ultimi 12 anni è in grado di raggiungere la guidance per due anni consecutivi, e siamo sulla buona strada", ha sottoloneato l'Ad.Rispondendo a delle domande sulla, l'Ad ha sottolineato cheed ha precisato che le offerte che arriveranno il prossimo 9 giugno "sono definitive ma non ancora vincolanti". Labriola ha ribadito che è importante "procedere rapidamente" e che la questione della vendita "è una questione di execution e di tempi".