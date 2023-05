Alimentare, Urso annuncia "Interverremo su prodotti per l'infanzia"

(Teleborsa) - "dal Consiglio dei ministri". Lo ha annunciato il titolare del MIMIT,, nel corso degli stati generali della natalità, in corso a Roma, segnalando che, come quello di Mr Prezzi sulla pasta, perché con il taglio dell'IVA "non tutto il beneficio è andato alle famiglie".Urso ha fatto cenno anche allasuperiore alle attese, affermando che. "Abbiamo smentito i profeti di sventura e le statistiche economiche - ha aggiunto - Cresciamo più di Francia e Germania".Il Ministro ha fatto cenno anche ad alcuni esempi di, annunciando che saràmalgrado le sanzioni e le vicende internazionali". A proposito di, Urso ha assicurato che "ildell'azienda ed è in contatto costante con la proprietà", mai produttivi in Italia, orgoglio del Made in Italy".