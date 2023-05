Buzzi: assemblea approva bilancio, dividendo e nomina CdA

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato ile ha deliberato di distribuire un dividendo di 45 centesimi per ogni azione ordinaria. Ilverrà posto in pagamento dal 24 maggio 2023, con stacco in data 22 maggio 2023della cedola n. 26, e con record date in data 23 maggio 2023.L'Assemblea ha nominato i nuovi organi sociali per tre esercizi, ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2025.È stato fissato in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con la nomina di: Veronica Buzzi, Pietro Buzzi, Luigi (Gigi) Buzzi, Luigi Buzzi, Paolo Burlando, Aldo Fumagalli Romario, Linda Orsola Gilli, Antonella Musy e Giovanna Vitelli (tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza, che ha ottenuto il 74,025303% dei voti sul capitale rappresentato) e Marcella Logli (tratta dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali, che ha ottenuto il 25,842414% dei voti sul capitale rappresentato).È stato nominato il Collegio Sindacale nelle persone di: Paola Lucia Giordano e Giorgio Zoppi sindaci effettivi e Roberto D’Amico sindaco supplente (tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza che ha ottenuto il 67,723234% dei voti sul capitale rappresentato) e Raffaella Pagani, cui spetta la Presidenza del Collegio, e Maurizio Di Marcotullio e Giulia De Martino sindaci supplenti (tratti dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali che ha ottenuto il 31,511487% dei voti sul capitale rappresentato).L’amministratore Luigi Buzzi ha comunicato di detenere n. 20.680 azioni della società mentre l’amministratore Marcella Logli e ilPresidente del Collegio Sindacale Raffaella Pagani hanno comunicato di non detenere azioni della Società.In sede straordinaria, l’Assemblea ha deliberato la modifica della denominazione sociale da Buzzi Unicem a Buzzi.Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell’Assemblea, ha, attribuendo a quest’ultimo i poteri e le deleghe esecutive