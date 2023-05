Iren, Fitch conferma rating BBB e migliora outlook a "Positive"

Iren

(Teleborsa) -hadi, multiservizi quotata su Euronext Milan, portandoloe ha confermato il rating a BBB sia per il merito di credito a lungo termine sia per il debito senior non garantito. La revisione dell'outlook è guidata dal, che aumenta la probabilità che le metriche di net leverage siano strutturalmente coerenti con un rating più elevato nell'orizzonte di previsione, si legge in una nota dell'agenzia di rating.Il rating di Iren riflette il suo, prevalentemente esposto ad attività regolate e quasi regolate, che consente performance stabili nell'attuale volatile mercato dell'energia. Fitch, inoltre, valuta positivamente anche il profilo di liquidità del gruppo."Arriva una nuova conferma che la strada tracciata dal Piano Industriale sia quella ottimale per il gruppo e che igià nel breve termine", ha commentato l'AD di Iren,"Il miglioramento da parte di Fitch dell'outlook sottolinea ladi investimenti volto a supportare la crescita sostenibile - ha aggiunto - L'agenzia di rating ha particolarmente apprezzato come la crescita sarà sostenuta da un modello di business a minor rischio grazie al peso delle attività regolate e semi-regolate".