LU-VE, primo trimestre 2023 in linea con anno precedente per incertezza

LU-VE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha chiuso ilcondei soli prodotti pari a 150,6 milioni di euro, in crescita del 3,9% rispetto all'anno precedente, mentre il portafoglio ordini è salito a 218,6 milioni euro (+15,8% rispetto a dicembre 2022).L'è stato di 19,2 milioni di euro, pari al 12,7% del fatturato, in linea con il risultato del Q1 2022. Ildi gruppo è stato di 6,8 milioni di euro, rispetto a 21,4 milioni nei primi 3 mesi del 2022.Laal 31 marzo 2023 ammonta a 161,4 milioni di euro, con un incremento di 19,1 milioni rispetto al dicembre 2022, principalmente a causa alla stagionalità del capitale circolante netto. Nel periodo 1° aprile 2022 - 31 marzo 2023, il flusso di cassa della gestione rettificato delle componenti non operative è stato positivo per 54,1 milioni di euro.LU-VE afferma che il valore del portafoglio ordini permette di immaginare un andamento, alla, sostanzialmente, malgrado i rallentamenti in alcuni segmenti di applicazione, principalmente dovuti all'incertezza geopolitica e all'andamento dei tassi di inflazione.Gli abituali strumenti di trasferimento delle variazioni dei costi ai prezzi di vendita fanno ritenere "ragionevole l'media" anche nel secondo trimestre dell'anno.