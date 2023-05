Mundys, approvati dividendi per 753 milioni di euro

(Teleborsa) - Il CdA di(precedentemente Atlantia) hail, con un plafond massimo di 5 miliardi di euro, di cui 3,25 miliardi di euro disponibili per future emissioni obbligazionarie, oltre a 1,75 miliardi di euro di titoli in circolazione. Il programma - il cui aggiornamento è soggetto all'approvazione da parte della Banca Centrale d'Irlanda - consentirà alla società die di emettere nuove obbligazioni "Sustainability Linked".Inoltre, ha approvato lain Mundys di, una sub-holding controllata al 100% che detiene un portafoglio di partecipazioni in Brasile e Cile operanti nel settore delle infrastrutture autostradali. La fusione - approvata anche dagli azionisti di Mundys - è finalizzata a semplificare ulteriormente la struttura.Infine, a seguito dell'approvazione, lo scorso 28 aprile, del bilancio 2022 e del perfezionamento della fusione trilaterale inversa, con efficacia dal 30 aprile 2023, l'assemblea degli azionisti - su proposta del CdA - ha approvato ladi 1,57 euro per azione, per un totale di circa 753 milioni di euro, con data di pagamento 24 maggio 2023.