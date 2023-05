Gefran, aggiornamento sullo share buy-back

Gefran

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 9 al 12 maggio 2023, complessivamentead un prezzo medio di 9,8443 euro per azione, per unpari a, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 14 novembre 2022.A seguito degli acquisti effettuati, Gefran detiene un totale di 119.379 azioni ordinarie pari allo 0,83% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,21%.