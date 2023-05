Imprenditoria femminile, VISA: in Italia arriva "She’s Next"

(Teleborsa) - E' cosa nota che in Italia, purtroppo,Proprio per tenere i riflettori accesi su questo tema e sostenere una maggiore inclusione delle donne nel tessuto economico del Paese e nel mercato del lavoro, da oggi prende il via in Italiail programma globale di Visa che mira supportare e favorire l’imprenditoria. In particolare, la prima edizione di She’s Next in Italiasi apre con il lancio di una selezione di tre imprenditrici. Verranno individuate tre candidature che si segnalano in modo particolare per avere contribuito all’economia italiana nel periodo post Covid e sviluppato progetti e strategie innovative negli ambiti dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato: queste riceveranno beni e servizi per sviluppare e rendere più competitiva la loro impresa, insieme a opportunità diDa una ricerca Visa emerge come di fronte alle sfide imposte dall’attuale contesto geopolitico,commentacountry manager di Visa.Le candidature - spiega la nota - "potranno essere presentateseguendo le istruzioni pubblicate sul sito e sono aperte a tutte le donne imprenditrici con residenza in Italia e alle socie amministratrici fondatrici di società fino a 10 addetti e massimoche abbiano almeno una donna fra i soci amministratori fondatori, massimo 10 addetti nel proprio organico, un sistema di pagamento elettronico e una presenza digitale".