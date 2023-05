Stati Uniti, Segretaria Tesoro Yellen avverte: "In default già il 1° giugno"

(Teleborsa) -, prima di quanto si pensasse,che giungeranno a scadenza. Lo ha confermato lain una lettera inviata ai leader del Congresso ed ai responsabili delle commissioni finanza e budget, che sollecita ad "agire il prima possibile"."Scrivo per dare seguito allerelative al limite del debito e per fornire ulteriori informazioni sulla capacità del Dipartimento del Tesoro di continuare a finanziare le operazioni del governo federale", si legge nella lettera inviata dalla Yellen al Congresso."Nella mia lettera del 1° maggio - prosegue - ho indicato che la nostra stima migliore era che ildel governo, se il Congresso non avesse alzato o sospeso il limite del debito prima di quel momento. In quella lettera, ho anche notato che èin cui il Tesoro non sarà in grado di pagare tutti i conti del governo"."Con le ulteriori informazioni ora disponibili, scrivo per segnalare che ildi soddisfare tutti gli obblighi del governo se il Congresso non avrà agito per aumentare o sospendere il limite del debito entro l'inizio di giugno, e potenzialmente", avverte la numero uno del Tesoro, spiegando che "queste, ma le entrate, le spese ed il debito federale potrebbero variare rispetto a stime"."Abbiamo appreso dalle passate impasse del limite del debito cheper sospendere o aumentare il limite del debitodelle imprese e dei consumatori - avverte Yellen -per i contribuenti ed avere undegli Stati Uniti. In effetti, abbiamo già visto aumentare notevolmente gli oneri finanziari del Tesoro per i titoli in scadenza all'inizio di giugno"."Se il Congresso non riuscisse ad aumentare il limite del debito - ribadisce l'economista ed ex Presidente della Fed -, danneggerebbe la nostra posizione di leadership globale e solleverebbe interrogativi sulla nostra capacità di difendere i nostri interessi e la sicurezza nazionale".