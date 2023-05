Transizione ecologica, Pichetto Fratin incontra vertice CNA

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati i principali dossier che riguardano il Green Deal e le misure per accompagnare le piccole imprese nella transizione ecologica.In particolare la CNA - riferisce una nota -Il vertice della Confederazione ha sottolineato che l’integrazione del Repower EU nel Pnrr offre l’opportunità per un maggiore coinvolgimento delle PMI per la realizzazione degli investimenti. Il Presidente Costantini e il Segretario generale Gregorini hanno sottolineato l’esigenza di garantire una adeguata programmazione, anche di risorse, per gestire adeguatamente le sfide in arrivo dall’Europa, a partire dal riordino dei meccanismi di incentivazione per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare prevedendo un programma di medio e lungo termine.Infine CNA ha confermato l’impegno, grazie anche al coinvolgimento avviato dal MASE, nel confronto con le istituzioni comunitarie rispetto a diversi dossier nell’ambito del Green Deal che avranno un impatto significativo sulle piccole imprese: